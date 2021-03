ASSE : Middlesbrough nostalgique de Moukoudi

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Mathieu Debuchy

Devenu un pilier de l'AS Saint-Etienne, pour qui il vient de marquer deux buts, à Lorient (1-2) puis contre Lens (2-3), Harold Moukoudi était aux oubliettes il y a douze mois. Claude Puel ne lui faisant pas confiance, il avait été prêté en janvier à Middlesbrough, qui se débattait pour son maintien en Deuxième division anglaise. Un an plus tard, ça va mieux pour les Reds, 9es du classement, mais leurs supporters regrettent toujours le retour de Moukoudi dans le Forez, comme on peut le lire sur le site The Boro Breakdown.

« Ce serait fascinant de voir Moukoudi jouer dans l’équipe actuelle de Middlesbrough, une équipe bien mieux construite en attaque comme en défense. Une arrière-garde à trois avec Moukoudi, McNair et Fry plus des pistons dans les couloirs constituerait une opposition terrifiante pour les attaquants adverses. Ou peut-être Moukoudi serait-il une sentinelle du milieu, permettant à Saville ou Tavernier de se projeter vers l’avant. Ce sont des pensées emballantes mais que nous ne pourrons jamais concrétiser. »

« Moukoudi continue de prouver que l’enthousiasme de Woodgate à son égard était justifié. Il a été l’un des meilleurs joueurs de la saison passée, même s’il n’a joué qu’un rôle furtif dans l’un des exercices les plus oubliables de l’histoire du club. »

Boro Stories: The Strange Case of Harold Moukoudi @bailey_double_u ✍🏼



Bailey Williams looks back at the January 2020 transfer window and dissects the strange signing of Harold Moukoudi.



Good read this 👇🏼https://t.co/Ar7EbOpTEX pic.twitter.com/PenyGarC89