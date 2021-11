ASSE : Modeste prend l'entraîneur de Cologne pour taper sur Puel

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Prêté lors de la deuxième partie de saison dernière à l'AS Saint-Etienne par Cologne, Anthony Modeste n'a pas inscrit le moindre but sous les couleurs stéphanoises malgré huit matchs joués. Mais depuis son retour en Allemagne cet été, l'attaquant français enfile les buts comme des perles (10 buts en 13 matchs disputés toutes compétitions confondues).

Dans un entretien accordé à Bild, Anthony Modeste s'est confié sur son retour en forme et sur son entraîneur, Steffen Baumgart, laissant entendre qu'il n'a pas réussi chez les Verts car il n'avait pas la confiance de Claude Puel.

"Baumgart m'a compris. Il voit que je travaille. Il me fait confiance et me laisse jouer. Et je rembourse chaque coach qui me fait confiance. Mais ne vous méprenez pas : je n'obtiens rien gratuitement ici. (...) Je suis toujours honnête. Si quelque chose ne me convient pas, je le dis. Il m'a dit ce qu'il attendait de moi. Et je lui ai dit ce que je voulais de lui. Au cours de cette conversation, j'ai réalisé que c'était quelqu'un avec qui j'irais à la guerre."