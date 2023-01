ASSE : moins grave que prévu pour Bamba mais un constat accablant pour Batlles ?

Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Touché en fin de première période contre Sochaux (2-3), Kader Bamba est sorti à la pause, remplacé par Victor Lobry. Le pire était craint pour l'ailier gauche prêté par Nantes puisque le premier diagnostique parlait d'un claquage. Mais finalement, selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, il s'agirait plutôt d'un problème aux ischios-jambiers. Ce qui induirait une absence moins longue, même s'il devrait être absent contre Bastia la semaine prochaine.

En revanche, Toubache-Ter a dressé un constat assez inquiétant : de nombreux Verts auraient demandé à sortir en seconde période à cause de crampes. Comment est-ce possible, sachant que l'ASSE n'avait plus joué depuis quasiment deux semaines ? Est-ce le retour des ultras dans le Chaudron qui a engendré un surcroit de tension et donc ces crampes ? Il faut espérer car si c'est un problème de préparation physique, la deuxième partie du championnat, qui vient seulement de débuter, risque d'être très longue pour les Stéphanois...