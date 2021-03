ASSE – Monaco (0-4) : Pierre Ménès a vu des Verts « à l'agonie »

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Sur son blog, Pierre Ménès est revenu sur le net succès de l'AS Monaco sur la pelouse de l'ASSE (4-0). Ne s'attardant pas trop sur la pâle copie rendue par les Verts, le consultant du CFC préfère s'attarder sur le club princier, un candidat au titre à ses yeux.

« Soyons clairs : il y avait trop d’écart entre une équipe stéphanoise à l’agonie et une formation monégasque euphorique », a-t-il glissé, saluant le choix payant de Niko Kovac de préférer Jovetic à Ben Yedder : « Les Verts n’existant pas offensivement, à 1-0 le match était en réalité déjà plié ».

Pierre Ménès voit l'ASM comme candidat au titre

« En seconde période, on a regardé les buts s’égrener. De jolis buts d’ailleurs, à l’image de la demi-volée de Tchouaméni sur un centre à rebonds de Golovin. L’ex-Girondin prend une dimension assez incroyable dans cette équipe et le duo défensif qu’il forme avec Fofana est probablement ce qu’on voit de mieux en France en ce moment. Mais Tchouaméni a ce petit plus qui lui permet d’avoir un impact offensif plus important. Même si les Monégasques - et surtout leur coach - parlent beaucoup de la 4e place, il faudra voir ce que va donner le Lyon-Paris de demain soir pour voir si les joueurs du Rocher peuvent ambitionner à mieux. D’autant qu’ils ont un calendrier assez favorable dans ce sprint final… »