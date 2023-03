ASSE : Monconduit révèle le déclic des Verts et veut faire tomber des grosses têtes !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

S’il fallait personnifié le retour en grâce de l’ASSE, Thomas Monconduit serait l’homme idéal. En difficulté en début de saison, comme son équipe, la recrute estivale s’est remis la tête à l’endroit et figure désormais parmi les valeurs montantes de Laurent Batlles.

Quel a été le déclic ? « On gagne plus de duels et derrière logiquement ça suit. Il y a eu beaucoup de communication entre les joueurs et le staff. C'est ça le déclic, a-t-il révélé en conférence de presse. Il faut qu'on se parle, au bout de 5-6 minutes on se dit ce qu'on doit faire pour s'adapter à l'adversaire. »

Après avoir donné la recette du succès, Monconduit livre les ingrédients du redressement des Verts sur le long terme. « On ne va pas gagner tous les matches mais en gardant ces mêmes ingrédients, on ça en gagner beaucoup, a-t-il poursuivi. Bordeaux est une bonne équipe. On les a battus à l'aller, pourquoi pas au retour ? J'ai hâte de jouer les gros pour montrer qu'on n'était pas à notre place, de montrer le nouveau Saint-Étienne. »