ASSE : Monnet-Paquet confirme le gros malaise Caiazzo - Romeyer

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Après sept années de bons et loyaux services, Kévin Monnet-Paquet a quitté l'AS Saint-Etienne l'été dernier. L'ailier de 33 ans a pris la direction de Chypre, où le site de supporters stéphanois, evect, l'a retrouvé. C'est que le match entre les Verts et le RC Lens samedi ne risque pas de le laisser indifférent puisqu'il a été formé chez les Sang et Or. Au cours de la longue interview qu'il a accordée au média, il est revenu sur la saison calamiteuse que traversent les Stéphanois en expliquant que les divergences entre les deux présidents, Bernard Caiazzo et Roland Romeyer, étaient forcément rédhibitoires.

"À Saint-Étienne, on sait comment cela se passe avec les présidents, on entend souvent des histoires à droite, à gauche, des divergences. Ce qui est sûr c’est que ce n’est pas le top pour amener de la sérénité dans le club. Normalement, le haut de la pyramide doit donner le cap. Quand tu joues et que tu sens qu’en haut ce n’est pas serein, souvent cela se retranscrit en bas. Donc c’est vrai que ce n’est pas évident quand tu sens qu’il y a des turbulences au niveau de la direction. C’est comme ça, les joueurs doivent essayer de faire le dos rond, se boucher les oreilles et rester focus sur ce qu’ils ont à faire c’est-à-dire gagner les matchs sur le terrain."

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

DEMAIN, IL SERA TROP TARD...

L'ASSE doit profiter de ce mois de janvier pour enregistrer d'autres recrues afin de mener à bien l'opération maintien !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/mHgvm05vbi — But! Saint-Étienne (@ButASSE) January 11, 2022