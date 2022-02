ASSE - Montpellier : Dupraz félicite ses joueurs tout en les mettant en garde

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Menée à la pause (1-0), l'AS Saint-Etienne a renversé ce samedi Montpellier (3-1) grâce des buts de Romain Hamouma (82e), Arnaud Nordin (90e) et Wahbi Khazri (90+2e). Après cette victoire, l'entraîneur des Verts, Pascal Dupraz, s'est montré dithyrambique envers ses joueurs tout en les mettant en garde pour la suite de la saison.

"J'ai ressenti une immense fierté"

"Je signe tout de suite pour de tels scénarios à chaque match. Mes choix de remplacement ? Je me suis retourné et j'ai vu que j'avais du matos derrière moi. Nous n'avons rien fait, nous avons marqué 3 buts et pris 3 points mais il reste encore beaucoup de chemin. Mon objectif c'est de continuer et de gagner le plus de matchs possible. (...) J'ai ressenti une immense fierté. Une fierté de voir des joueurs travailler en équipe. Ce groupe ne lâche rien, ce groupe est intéressant, ce sont des supers gamins", a confié Pascal Dupraz au micro d'Amazon Prime Vidéo.

