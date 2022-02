ASSE - Montpellier : Dupraz juge les premières de Mangala et Sacko

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Arrivés lors du mercato hivernal à l'AS Saint-Etienne, Eliaquim Mangala et Falaye Sacko ont connu leur première apparition sous le maillot des Verts ce samedi lors de la victoire contre Montpellier (3-1). En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur stéphanois, Pascal Dupraz, a jugé les débuts de ses deux recrues.

"Sacko a été intéressant"

"Ce sont les recrues qui ont été pensées par quatre personnes. Mangala, j’avais prévu de le sortir vite après la mi-temps, déjà car il avait un jaune et parce que je veux procéder par étape avec lui. Mais comme on avait la maîtrise et avec sa science du placement, il n'avait pas à faire trop d'effort même s'il était carbo à sa sortie. Sacko c'est le Geronimo de l'ASSE avec sa crête d'Iroquois. Il a été intéressant. Je vais surtout retenir l’état d’esprit de l'ensemble du groupe ce soir."

💬 "Ici plus qu'ailleurs, on peut soulever des montagnes"@CoachDupraz a un mot pour vous après le succès face à Montpellier (3-1) 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 5, 2022