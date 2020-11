ASSE - Montpellier HSC (0-1) : les Verts en crise ? Neyou répond !

Après avoir sombré à Metz (2-0), l'ASSE voulait se rassurer avec de défier l'OL, dans un derby bouillonnant. Mais, à l'image des dernières semaines, les Stéphanois ont été fébriles et battus par Montpellier (0-1).

En conférence de presse après la rencontre, Yvan Neyou a réfuté le fait que les Verts soient en crise : "L'équipe n'est pas en crise. On perd mais tout n'est pas à jeter. On est conscient qu'on manque de résultats. Aujourd'hui dans la possession de balle on a répondu présent. Parfois on manque d'intensité, c'est possible, mais nous sommes impliqués. On ne vit pas une période facile mais cela va tourner."

Forcément pour se rattraper après cinq défaites de rang, les hommes de Puel seraient inspirés de battre le rival lyonnais. Yvan Neyou en a profité pour faire une promesse aux supporters : "On va tout donner pour le derby, on sait que cela tient à cœur aux supporters. On ne va pas se laisser abattre après cette défaite contre Montpellier. Personne n'aime perdre, surtout pas cinq fois de suite. On va travailler, cela va tourner, nous ne sommes pas inquiets."