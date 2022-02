ASSE - Montpellier, les compos probables et les absents

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

S'il y a encore quelques incertitudes à la veille du match, Pascal Dupraz récupère quand même pas mal de forces vives pour ce match... à commencer par Wahbi Khazri, de retour de la CAN. Certes, Harold Moukoudi et Yvan Neyou y sont toujours mais ce sont les deux derniers sur place. Joris Gnagnon n'est toujours pas prêt, tout comme Enzo Crivelli qui souffre des ischios. De retour tardif de sélection, Miguel Trauco ne devrait pas jouer. Bakary Sako et Aïmen Moueffek sont à l'infirmerie alors que Romain Hamouma est apte... comme Eliaquim Mangala.

Les absents du côté de l'ASSE : Moukoudi, Neyou (CAN), Sako, Moueffek (blessés), Trauco (retour tardif), Gnagnon, Crivelli (reprise).

Khazri retour attendu, première pour Mangala ?

Par rapport au match de l'OM en Coupe de France où il avait été contraint de faire jouer les jeunes, Olivier Dall'Oglio bénéficie d'un renfort de poids avec Jordan Ferri de retour de suspension. En revanche, Stéphy Mavididi, qui devait revenir, s'est blessé à l'entraînement (genou) et est plus qu'incertain. Téji Savanier et Junior Sambia purgent encore un match, Ambroise Oyongo (CAN), Pedro Mendes et du jeune Maxime Estève sont toujours absents.

Les absents du côté de Montpellier : Savanier, Sambia (suspendus), Oyongo (CAN), Mavididi, P.Mendes, Estève, Tamas (blessés).

ASSE : Bernardoni - Maçon, Kolodziejczak (cap.), Mangala, G.Silva - Boudebouz, Gourna, Youssouf - Nordin (ou Hamouma), Khazri, Bouanga.

Montpellier : Omlin - Souquet, Cozza, M.Sakho (cap.), Ristic - Ferri, Chotard - Gioacchini, Mollet, Wahi - Germain.