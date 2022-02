ASSE - Montpellier : les Tops et les Flops de la victoire renversante des Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Les Tops :

Romain Hamouma

Entré à la 70e à la place d’un Ryad Boudebouz volontaire mais décevant, le natif de Lure a signé son retour de blessure en allant nettoyer la lucarne de Dimitry Bertaud sur une action individuelle sublime (82e). Il fallait bien ça pour sauver les Verts de la défaite face à des Héraultais ultra-défensifs et se contentant du 1-0.

Arnaud Nordin

Comme contre Clermont où il avait été le facteur X de la fin de match, Nordin est sorti du banc pour aller inscrire le but de la victoire à l’entrée du money-time (90e) et délivrer la passe du 3-1 à un Wahbi Khazri volontaire mais imprécis jusque là. L’homme des victoires renversantes, c’est lui.

Falaye Sacko

Recruté pour être latéral droit, Falaye Sacko a fait ses débuts sous le maillot vert dans la même position qu’en sélection du Mali : défenseur central. Un rôle surprenant pour un joueur fluet à gabarit normal. Le joueur prêté par le Vitoria Guimaraes a été plutôt propre. Il n’a rien à se reprocher mais, vu la prestation de Maçon, son avenir semble quand même à droite.

Les Flops :

Yvan Maçon

L’ancien Dunkerquois est malheureusement dans la lignée de ces dernières semaines. Non seulement ses centres ne sont pas arrivés mais à côté de ça, on l’a vu manquer de justesse, faire des fautes rageantes au pressing. Complètement à côté de ses pompes jusqu’à sa sortie à l’heure de jeu.

Eliaquim Mangala

S’il est monté en régime au fil des minutes et jusqu’à sa sortie à la 76e, l’ancien joueur de Porto, Manchester City et Valence manque encore cruellement de rythme et ça s’est vu dans son début de match. Sur le but de Wahi (11e), Mangala s’arrête de jouer après avoir fait une main à la limite de la surface. Il a aussi pris un carton jaune logique pour avoir découpé Florent Mollet sur sa première intervention (16e) et a été assommé par Jonas Omlin sur une sortie aux poings (24e). Laborieuse première.

Zaydou Youssouf

Auteur d’une prestation insipide dans l’entrejeu, comme trop souvent cette saison, l’ancien Bordelais n’était plus sur le terrain quand les Verts ont retourné le match. Comme les deux autres, il a perdu des points par rapport au banc.