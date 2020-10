ASSE : Montpellier, Puel, revanche...le discours musclé de Zaydou Youssouf

Pour lui, comme pour ses partenaires de l'ASSE, l'heure est à la mobilisation. Et à l'urgence de ne pas concéder une cinquième défaite consécutive, dimanche face à Montpellier. Les Verts ne vont pas bien et Zaydou Youssouf en a bien conscience. Voilà sans doute pourquoi l'ancien bordelais a tenu un discours mobilisateur face aux médias.

"En début de saison, on attaquait les matches très forts. Mais on a un peu de mal ces derniers temps à répéter ça. Pour la confiance, il n’y a rien de mieux que de bien démarrer. On est tous revanchards. On a bien travaillé cette semaine pour remonter la pente et prendre les trois points dimanche. Les quatre défaites de suite ont mis un coup au moral. On ne baisse pas les bras, on sait ce qu’on vaut. À nous de bien travailler."

Zaydou Youssouf a également été interrogé sur son coach, Claude Puel. Et tient à prouver au technicien qu'il a raison de faire confiance aux jeunes de l'ASSE en dépit des mauvais résultats. "On doit montrer au coach qu’il a raison de croire en nous. On est un bon groupe. Idem pour Denis Bouanga. Il est très important pour nous. On est tous derrière lui, on sait ce qu’il est capable de faire. J’espère que ça va revenir."