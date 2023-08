ASSE : Moravcik dévoile un immense regret avec les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Un talent, un vrai. Qui aura marqué le chaudron et l'ASSE de son immense talent. On parle ici du milieu de terrain gaucher Lubomir Moravcik, resté dans le Forez six années durant sans jamais avoir gagné quoi que ce soit.

Après Curkovic

Pour le compte de l'Equipe, celui qui reste une icône pour de nombreux supporters des Verts est revenu sur un immense regret. Et sur l'arrivée du tandem Guichard-Larqué en 1993 qui a fait tant de mal au club.

"Le plus gros regret de ma carrière ? N'avoir rien gagné avec Saint-Étienne, où mon fils Matus a grandi et ma fille Roberta est née, et d'en être parti, alors que je pensais y faire ma vie. Je suis d'ailleurs l'étranger à avoir joué le plus longtemps chez les Verts, après Ivan Curkovic. Tous les Stéphanois veulent oublier la demie de Coupe de France 1993, devant Nantes. Parce qu'après, ils ont tout cassé d'un coup. Virer Kastendeuch, notre capitaine et meilleur défenseur, était inacceptable, mentalement très dur à accepter et ce fut une immense erreur."

