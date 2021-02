ASSE : Mostafa Mohamed vient de frapper un très grand coup avec Galatasaray

Zapping But! Football Club ASSE : les enjeux de la rencontre face à l'OGC Nice

On ne va pas revenir sur le très long feuilleton Mostafa Mohamed. Il a duré tout le mois de janvier, a vu l'AS Saint-Etienne lorgner le jeune buteur (23 ans) du Zamalek, être tout proche d'un accord, puis non, puis si, puis non… Finalement, l'attaquant a été prêté à Galatasaray, les dirigeants du club cairote ayant décidé de ne pas accepter les offres des Verts après la fameuse interview de Roland Romeyer. Restait tout de même une question : Mohamed valait-il réellement autant d'efforts de la part des Stéphanois ? Aujourd'hui, on a eu un élément de réponse…

2 matches, 2 buts, 2 victoires importante, une 1ère place

Déjà buteur sur pénalty en fin de match mardi contre le champion en titre, Basaksehir (3-1), l'Egyptien a remis ça aujourd'hui avec Galatasaray. Sauf que c'était dans un match d'une toute autre importance : le derby contre Fenerbahçe ! Et non seulement Mohamed a marqué mais il a été l'unique buteur de la rencontre et en plus, il s'agissait d'une belle réalisation (frappe enroulée du droit de 20 mètres dans le petit filet opposé).

Deux gros matches depuis son arrivée, deux victoires pour le Cimbom, qui en a profité pour rejoindre Fenerbahçe en tête du championnat. Des débuts de rêve, qui tranchent avec ceux, par exemple, d'Anthony Modeste contre le FC Nantes (1-1) mercredi soir…