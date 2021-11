ASSE : Moueffek annonce la couleur avant Clermont

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

Après le match nul à Metz (1-1), samedi dernier, Aimen Moueffek, entré en jeu suite à la blessure d'Yvan Neyou en tout début de rencontre, a parfaitement résumé la situation de l'ASSE sur la chaîne du club, avant d'accueillir le voisin clermontois.

« Il faut gagner, peu importe la manière »

« En ce moment c'est toujours un peu pareil, on ne fait pas de mauvais matches mais au final on ne gagne pas, a-t-il expliqué. On joue avec le cœur, c'est bien, mais pour sortir de la zone rouge il n'y a pas trente six solutions, il faut prendre des points. On a vu à Metz qu'on était plutôt bien dans le jeu. On a eu des occasions et physiquement on a mieux fini qu'eux. Mais maintenant il faut gagner, peu importe la manière. »