ASSE : Moueffek, c'est quoi le problème ?

Invité à commenter le faible temps de jeu d'Aïmen Moueffek ces dernières semaines, Claude Puel, l'entraîneur de l'ASSE, semble-t-il agacé par la question, avait laissé entendre il y a quelques jours qu'il n'utiliserait plus l'ancien vainqueur de la Coupe Gambardella au poste de latéral. « Comme beaucoup de joueurs, Aïmen a encore beaucoup de choses à apprendre, avait-il expliqué. C’est un joueur qui a certaines qualités comme ses coéquipiers et il y a juste de la compétition entre eux. Il y a un groupe qui vit. Je ne l'ai pas encore utilisé à son poste de prédilection. Il a rendu services en défense mais il est trop statique et n'a pas une assez bonne relance. »

Il n'a plus joué depuis son entrée en jeu lors du derby

Pas sûr que l'ancien vainqueur de la Gambardella ait apprécié. Surtout qu'il n'était pas dans le groupe deux jours plus tard, vendredi dernier contre Angers. Resté sur le banc lors des déplacements à Brest et Dijon, il n'avait pas été convoqué non plus pour la venue de Lille. Entré en jeu en fin de match à Lyon, sa dernière titularisation date du 1er novembre contre Montpellier. Il avait réalisé un bon match, de l'avis général, en tant que latéral. Avant d'être à son avantage lors du match amical remporté pendant la dernière trêve internationale face à Grenoble. Insuffisant, donc, aux yeux de son coach. Ce qui n'est pas sans soulever certaines questions.