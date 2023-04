ASSE : Moueffek explique la remontada des Verts et remercie les supporters

Zapping But! Football Club ASSE : enfin de la compétence chez les Verts ?

Dans une interview accordée à TL7 Loire, le milieu de terrain de l'AS Saint-Etienne, Aïmen Moueffek, a donné la recette du renouveau des Verts, qui restent sur 9 matchs consécutifs sans défaite.

"Les supporters ne nous ont pas lâché"

"Ce qui a vraiment fait changer les choses, c'est l'attitude sur le terrain. Des joueurs qui parlent, qui motivent les troupes, tu en as tout le temps, même lorsque l'équipe va mal. Ce qui fait à mon sens la différence, c'est lorsque tout le monde met et applique ce que chacun dit. Dès que chaque joueur donne plus, dès que l'équipe donne plus, ça fini par payer. Le talent, on l'a. On n'a rien à envier à n'importe quel équipe de Ligue 2. Il faut donner plus, il faut se donner à fond. Les jambes et les pieds on les a."

Le joueur de 22 ans a également souligné l'importance des supporters dans cette remontada. "Malgré le début de saison compliqué, ils ne nous ont pas lâché. Ils sont restés avec nous. Aujourd'hui, ça fait du bien et ça fait surtout plaisir qu'on soit tous unis pour la fin du championnat."

