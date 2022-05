ASSE : Moukoudi fait une grande annonce avant Nice

Zapping But! Football Club ASSE : descente, coup de balai, les fausses bonnes idées qui circulent

But ! : Harold, comment abordez-vous cette dernière ligne droite ?

Harold MOUKOUDI : On retrouve un groupe bien garni, avec pas mal de retours. C'est une bonne chose avant ces trois derniers matches. On sait ce qu'on a à faire. On se prépare au mieux. On est prêts. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On est en mission. On sait ce qu'on doit faire.

Les résultats du week-end ne vous arrangent pas...

Le plus important c'est nous-mêmes. On sait qu'il faut qu'on gagne des matches, qu'on prenne des points. On va essayer d'aller en prendre à Nice. Le groupe est uni, concentré. On est prêts à faire un gros match. On espère la victoire. On a un plan de jeu bien établi, il faudra le respecter. C'est un moment important. On a tous envie de maintenir le club.



Sur un plan personnel, comment vous sentez-vous ?

Je me sens bien. Ma saison n'a pas été à la hauteur de ce que je suis capable de faire. J'ai débuté en étant blessé, je suis parti à la CAN. Là, je suis à la disposition du coach.

Vous n'avez pas encore connu la victoire cette saison...

Gagner, c'est l'objectif à chaque match. J'y pense mais ça ne me plombe pas. Ça me stimule. Je suis un compétiteur. C'est vrai que j'ai trainé une gêne jusqu'à la CAN, ça m'a pénalisé. Mais bon, je ne veux pas me cacher derrière quoi que ce soit. C'est un tout. On fera le bilan à la fin. J'ai envie de bien finir.

Pour résumer Présent devant les médias ce lundi, Harold Moukoudi a fait part de la détermination du groupe à aller chercher le maintien en L1. "On sait qu'il faut qu'on gagne des matches, qu'on prenne des points. On va essayer d'aller en prendre à Nice. Le groupe est uni, concentré. On est prêts à faire un gros match. On espère la victoire", a-t-il confié.

Laurent HESS

Rédacteur