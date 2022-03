ASSE : Moukoudi fait une promesse avant Troyes

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Solide défensivement, l'AS Saint-Etienne est allé chercher ce vendredi un match nul sur la pelouse du LOSC (0-0), en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Quelques instants après le coup de sifflet, le défenseur central des Verts, Harold Moukoudi, s'est arrêté au micro d'Amazon Prime Vidéo où il a promis que lui et ses coéquipiers feront "le job" lors de la réception vendredi prochain de Troyes.

"C'était un gros match. On savait que ce ne serait pas simple contre le Champion de France en titre. On était bien préparé. On fait une bonne première mi-temps, ça n'aurait pas été immérité d'ouvrir le score. On a quelques occasions et situations. En deuxième, c'était beaucoup plus compliqué face à une belle équipe du LOSC. On a su les mettre en difficulté avec un bloc bien compact. On savait que face à ce type de bloc, ils n'étaient pas très à l'aise. On a réussi à le faire et on espère continuer comme ça.On ne voulait pas perdre ce match parce qu'on est sur une bonne dynamique. On savait qu'on avait quelque chose de pas mal à faire ici, c'est chose faite. On va maintenant se concentrer sur Troyes, on sait que c'est un gros match face à un concurrent direct pour le maintien. On va faire le job."

👊 Solide pour son retour dans le onze de départ, @MoukoudiH se veut positif après #LOSCASSE (0-0) 👇 pic.twitter.com/GVWh74gdl9 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 12, 2022