ASSE : Moukoudi n'est pas le seul ancien Vert à briller en Grèce

Assane Diousse, lui, pointe en milieu de tableau avec l'OFI Crête, avec lequel il a inscrit un but sur le terrain de Lamia (4-1), la lanterne rouge.

Le site Poteaux Carrés donne des nouvelles des anciens joueurs de l'ASSE qui évoluent cette saison en Grèce. Face à Levadiakos (3-0), Harold Moukoudi a enregistré le week-end dernier sa 14e victoire en 16 matches avec l'AEK Athènes, 2e du championnat derrière le Panathinaïkos et devant l'Olympiakos de Yann M'Vila et Pape Cissé.

Pour résumer

