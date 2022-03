ASSE : Moukoudi, Neyou, Trauco... ces Verts qui ont trois mois pour sauver leur saison

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Etienne GREEN

Il y a tout juste un an, Etienne Green se révélait en étant le héros de la victoire ô combien importante des Verts à Nîmes (2-0), propulsé de n°3 à n°1 suite aux indisponibilités de Jessy Moulin et Stefan Bajic, et au licenciement de Stéphane Ruffier. La suite, on la connait, avec des prestations impeccables dans la course au maintien, une bonne dose de baraka, un nouveau statut d'international Espoirs anglais. Mais depuis le début de la saison, le natif de Colchester a dû déchanter avec des performances moins abouties, une expulsion, une blessure et un retour sur le banc depuis l'arrivée cet hiver de Paul Bernardoni. Une arrivée qui bouche son horizon sur cette fin de saison, sauf blessure ou suspension...

Harold MOUKOUDI

De retour de la CAN, où il a passé le plus clair de son temps en tribune ou sur le banc, Harold Moukoudi a eu un peu de temps de jeu à Paris (1-3) et il en aura peut-être à Lille ce week-end puisqu'Eliaquim Mangala est suspendu. Devenu titulaire, l'ancien havrais avait donné satisfaction la saison dernière, notamment sur la fin aux côtés de Pape Cissé. Mais sa saison 2021-22 est très compliquée. En 15 matches disputés, il n'a pas encore connu la moindre victoire (5 nuls, 10 défaites) !

Saidou SOW

Le jeune défenseur central était titulaire avec Claude Puel, et également avec la Guinée lors de la CAN au Cameroun. Mais depuis l'arrivée de Pascal Dupraz, il n'a joué qu'à Lyon-Duchère (1-0), en Coupe de France. Les arrivées d'Eliaquim Mangala et Falaye Sacko pourrait bien réduire son temps de jeu. Dans l'immédiat, il soigne une cheville. On ne le reverra pas avant le mois prochain.

Miguel TRAUCO

Buteur à Troyes (1-0) en novembre dernier, Miguel Trauco n'a joué qu'un seul match de L1 depuis l'arrivée de Dupraz. C'était le premier sous l'ère Dupraz, contre Nantes (0-1), et il avait été remplacé dès la mi-temps après avoir été aligné à un poste inédit de milieu gauche. Depuis, l'international péruvien est porté disparu. A gauche, Timothée Kolodziejczak lui est préféré. Il n'a plus été appelé dans le groupe depuis le déplacement à Jura Sud (4-1) en Coupe de France, où il avait joué 7 minutes. C'était le 2 janvier dernier. En fin de contrat, l'ancien joueur de Flamengo est donc l'un des grands perdants du changement de coach, même s'il ne jouissait pas d'une énorme cote non plus vis à vis de Claude Puel...

Gabriel SILVA

A 30 ans, le Brésilien n'a disputé que 8 matches cette saison. Fragile, il avait enchaîné quatre rencontres, toutes perdues, contre Reims (0-2), Nantes (0-1), Lens (1-2) et Lyon (0-1), avant de regagner le banc. Kolo lui est préféré à gauche.

Yvan NEYOU

L'ancien chouchou de Puel n'est à la noce depuis le changement de coach. Avec Dupraz, il n'a joué que 45 minutes contre Nantes (0-1), fin décembre. Depuis le début de l'année, le Camerounais n'a joué que 3 minutes, lors de la CAN, face à la Gambie (2-0). Il n'est même pas sur le banc depuis son retour à l'ASSE, où ses débuts si prometteurs sont maintenant loin derrière lui...

Zaydou YOUSSOUF

L'ancien bordelais a participé à tous les matches depuis l'arrivée de Dupraz, la plupart en tant que titulaire. Mais sa saison est laborieuse, poussive. Arrivera-t-il enfin à retrouver d'ici le mois de mai le niveau qui était le sien avant son opération au genou, il y a deux ans et demi ?

Aimen MOUEFFEK

13 matches et seulement 4 titularisations pour le jeune milieu (20 ans) cette saison. Le natif de Vienne n'a plus débuté depuis la victoire à Angers (1-0), où il avait réalisé une belle prestation. Malgré son potentiel, il tarde à s'affirme. La faute à un manque de régularité et à son incapacité à enchaîner, physiquement, lui qui est très souvent blessé.

Assane DIOUSSE

Une seule titularisation pour le milieu de terrain sénégalais cette saison : c'était lors de l'élimination en Coupe de France à Bergerac (0-1)... Dupraz l'appelle régulièrement dans le groupe, y compris depuis que Neyou est revenu de la CAN, mais il n'a joué qu'11 minutes en L1 depuis son arrivée. En fin de contrat en juin, pas sûr qu'il joue à nouveau les utilités d'ici là...

Adil AOUCHICHE

Après une première saison globalement décevante malgré ses stats (2 buts, 5 passes décisives), Adil Aouchiche avait dit l'été dernier qu'il avait hâte de faire descendre les kops, mais son premier but se fait toujours attendre cette saison... Il a pourtant eu de nombreuses occasions, notamment lors de l'élimination en Coupe de France à Bergerac (1-0). Intermittent du spectacle, le jeune milieu (19 ans) alterne les titularisations et les entrées en jeu. Et à un an de la fin de son contrat, l'ASSE va devoir prendre une décision : le prolonger ou non cet été. A 80 000 € mensuels, vu son rendement, pour l'heure très loin du potentiel annoncé à son arrivée à l'été 2020, pas étonnant que son cas fasse débat...

Enzo CRIVELLI

A 27 ans, l'ancien bastiais est venu se relancer à l'ASSE après une première partie de saison très compliquée en Turquie où il n'avait pas inscrit le moindre but en 14 matches avec Antalyaspor, prêté par Istanbul Basaksehir. Blessé depuis son arrivée dans le Forez, il s'apprête à débuter enfin sous le maillot vert. Ce devrait être pour la venue de Troyes, la semaine prochaine.

