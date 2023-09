ASSE : Moulin annonce ce qui aurait pu l'empêcher de prendre sa retraite

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Le 14 août dernier, Jessy Moulin a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière de footballeur à l'âge de 37 ans. Après 22 ans passés à l'AS Saint-Étienne (1999-2021), où il a connu trois saisons en prêt à Arles-Avignon (2008-2009), Fréjus Saint-Raphaël (2009-2010) et Clermont (2011-2012), le gardien français a terminé sa carrière à Troyes (2021-2023).

Un peu plus d'un mois après avoir pris sa retraite, l'ancien portier des Verts a expliqué pourquoi il a décidé de raccrocher ses crampons dans une interview accordée à la chaîne YouTube Deux Nuits avec, annonçant qu'il aurait fallu "une aventure hors norme" pour l'empêcher de prendre sa retraite.

"Il aura fallu une aventure hors norme pour m'empêcher de la retraite"

"J'ai passé deux ans loin de ma famille et elle me manquait beaucoup, cela a été très dur. Pour ma femme, ça a été dur, car avec la ferme, il y a eu beaucoup d'activité. Ça a été compliqué pendant deux ans. Être loin de mes enfants, ça n'a pas été chouette. La maitresse m'appelait en disant que mon fils pleurait en disant que son père lui manquait. J'ai été chanceux de durer jusqu'à 37 ans. Ce n'a pas de prix de m'occuper de mes enfants. Il aura fallu une aventure hors norme pour m'empêcher de la retraite. Il y a des moments où c'est dur. Ce n'est pas de l'ennui, mais il me manque quelque chose. Aller à l'entraînement, pousser mon corps, voir les collègues, avoir de l'adrénaline, faire les c*ns... ce sont des choses qui manquent et des fois c'est dur à gérer. Soit, on se laisse avoir par ça et on tombe dans une dépression. Je comprend ceux qui tombent en dépression après leur carrière. Je m'en sors bien pour le moment et le football m'a beaucoup contenu. Dans ta carrière, t'endure des moments difficiles, des moments durs avec les supporters. Si tu as réussi à vivre ça, il faut que ça t'apporte pour ta vie d'après", a confié Jessy Moulin avant de réaffirmer tout l'amour qu'il avait pour son club formateur.

"Saint-Étienne, c'est mon club de cœur. Même si j'ai été prêté, j'appartenais toujours à Sainté. Quand on m'a proposé d'être numéro 2, c'était en 2010 et ça faisait déjà 11 ans que j'étais au club. J'ai toujours eu espoir de jouer et de m'imposer. Quand je suis arrivé dans le groupe, j'étais jeune, j'avais 23 ans et j'ai continué à bosser. J'ai été reprêté un an quand Ruffier est arrivé. Le club a toujours été clair, s'il y a un projet, on te laissera partir, mais nous en tant que numéro 2, on est content de toi. Il me prolongeait à chaque fois dans ce rôle. C'était mon club de cœur et j'ai joué des matchs de coupe d'Europe, des derbys et des gros matchs. C'est ma carrière. J'ai des regrets d'avoir joué en tant de COVID avec Geoffroy Guichard vide. J'avais tellement envie de rester dans ce club que tous jours, je me donnais à 3000 %."

Podcast Men's Up Life