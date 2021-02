ASSE : Moulin évoque la rivalité avec Ruffier et sa prochaine destination

Pour sa première saison en tant que titulaire à l'ASSE, Jessy Moulin est passé par tous les sentiments. Des débuts tonitruants, aussi bien en finale de la Coupe de France qu'en Ligue 1, puis une chute vertigineuse en championnat avant un retour de flamme ces dernières semaines. Sans compter la présence encombrante de son prédécesseur dans les buts, Stéphane Ruffier, licencié en décembre mais resté dans son ombre les mois précédents. Au cours d'un entretien à France Bleu, le gardien a évoqué cette situation mais aussi la destination footballistique qui le ferait rêver.

"La MLS, ça me fait rêver"

"Est-ce que je joue l'esprit plus libre depuis le départ de Stéphane Ruffier ? Oui et non. Je savais que j’allais être comparé, c’est normal. Je pense qu’on m’a un peu fait le procès de Stéphane Ruffier alors que moi j’ai juste continué à travailler. Moais je vois plus le fait d’une coïncidence. Le fait de faire des clean sheets, c’est plus dû à l’équipe et au chemin qu’on est en train de prendre en ce début d’année. On a pris un peu d’air au niveau points."

"Bien évidemment il y a de la sérénité quand on fait une bonne série mais on n’est jamais à l’abri d’un coup de pied arrêté comme contre Reims ou d’une contre-attaque. Il ne faut pas se relâcher. Plus ça va aller, plus les points vont être précieux. Les équipes vont s’arracher, jouer leur va-tout. La MLS, ça me fait rêver. C’est le rêve américain. Ça commence à être un championnat incroyable. Ça reste un rêve, Saint-Etienne c’est quand même ma ville et mes couleurs."