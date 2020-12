ASSE : Moulin évoque son avenir, Puel brise tout rêve au mercato

Plus qu'un match pour que les supporters de l'ASSE mettent un terme à leur si délicate année 2020. Ce sera demain sur la pelouse de l'AS Monaco, match au cours duquel les Verts auront une fois encore beaucoup de difficultés pour prendre un ou trois points. Il y a quelques minutes, le gardien de but, Jessy Moulin, et l'entraîneur, Claude Puel, étaient face aux médias. Voici ce qu'il faut en retenir.

Des propos retranscrits par nos confrères du Progrès. Jessy Moulin : "Malgré le match nul face à Nîmes, on a à coeur de bien terminer l'année et de prendre les trois points à Monaco demain soir. On souhaite boucler cette année compliquée sur une bonne note. On a vécu une période très compliquée, surtout en ce qui me concerne car on se donne à fond et ça ne fonctionne pas comme on le voudrait. C'est difficile même si depuis quelques rencontres on a réussi à inverser la tendance. En ce qui me concerne, je sais que je suis un gardien de transition et je m'efforce d'accompagner les jeunes gardiens au mieux. Il y a une très bonne ambiance entre nous.

C'est ensuite Claude Puel qui est venu délivrer son point de vue. "On a un dernier coup de collier à donner avant les fêtes. On à coeur de bien finir la saison. Le dernier match contre Nîmes moins convaincant ? Cela dépend de quel côté on se place. On a eu des situations de bonnes choses mais il y a également des couacs, du relâchement. C'est paradoxal. Mais depuis le match de Lille, on montre des choses. Ce sont des données intéressantes. On a reconstruit sur du jeu, on a remis des fondamentaux en place qui s'étaient égarés."

Le mercato, quel mercato ?

Il a enfin été question de la trêve hivernale et du traditionnel mercato. Que les supporters des Verts arrêtent de rêver, Puel n'y penser même pas. "Il y a encore un match à disputer, les fêtes et la récupération. Le mercato, je n'y pense pas. Malgré les fêtes qui approchent, je ne crois pas au Père Noël." Quant au match face aux Monégasques, il se déroulera, une fois encore sans Retsos, ni Gabriel Silva, blessés.