ASSE : Moulin n’a pas attendu le retrait de Ruffier pour prendre le pouvoir

L’ASSE a un défi pour boucler cette pénible année 2020 : poursuivre tant bien que faire sa série d’invincibilité entamée face au LOSC (1-1). Cela fait déjà quatre matches que les Verts ne perdent plus et peut-être quatre dès dimanche face à Nîmes.

Jessy Moulin (34 ans) sera encore à surveiller dans les cages stéphanoises. Le remplaçant de Stéphane Ruffier sort d’une période où il a été moins décisif mais il s’est bien repris ces derniers temps. Son influence dans le vestiaire des Verts ne s'est jamais vraiment démentie et date même de quand Ruffier était encore le n°1 du poste.

« Jessy Moulin m’a marqué était important dans le vestiaire »

« Jessy Moulin m’a marqué, explique l’ancien milieu de l’ASSE Landry N’Guemo chez Poteaux Carrés. Pendant des années, il est resté dans l’ombre de Stéphane Ruffier. Il a toujours travaillé. Jessy, c’est un vrai bosseur. Je lui tire mon chapeau car c’est un vrai joueur d’équipe. Il était important dans le vestiaire, il parlait, il restait positif au sein du groupe même s’il ne jouait pas. »

Ce même N’Guemo, qui a signé chez les Verts en 2015, en a profité pour évoquer la situation de Ruffier, qui serait en passe d’être licencié par l’ASSE. « Évidemment, c’est dommage ce qui arrive à Ruffier, a-t-il ajouté. Je suis bien sûr surpris que le club s’apprête à le licencier, c’est dommage d’en arriver là, surtout quand on sait tout ce qu’il a fait pour le club. Malheureusement, on sait que ce sont des choses qui peuvent arriver dans un club. Le fait est que c’est Jessy qui garde désormais les buts de l’ASSE et je lui souhaite de réussir. C’est difficile de passer après un gardien comme Stéphane Ruffier mais Jessy fait le boulot, il a réalisé 5 clean sheets cette saison. »