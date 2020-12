ASSE : Moulin tire la sonnette d'alarme avant Monaco

Zapping But! Football Club ASSE : la saison 2019-2020 de Ryad Boudebouz à la loupe

Après le match nul contre Nîmes (2-2), Jessy Moulin a regretté les manquements de son équipe. « Il y a énormément de déception, a-t-il confié sur Téléfoot. On peut mener 2-0, on prend un but un peu cafouillage, un autre sur pénalty. On a énormément d'occasions, c'est très frustrant. On a pris un gros coup sur la tête après le pénalty raté et le 1-2. On a su revenir mais on ne peut pas se contenter de ça quand on voit le nombre d'occasions qu'on a. »

« Et ça aurait même pu être plus grave... »

Selon le successeur de Ruffier, les attaquants ne sont pas les uniques responsables de cette contre-performance. « C'était un match assez ouvert des deux côtés. Et ça aurait même pu être plus grave parce qu'il y avait trop d'espace chez nous », a-t-il ajouté. Comme pour mieux montrer qu'il faudra resserrer les boulons mercredi pour espérer finir l'année en beauté, à Monaco.