ASSE : Moulin, un clin d’oeil déguisé à Puel ?

Zapping But! Football Club ASSE : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Verts

Vingt-deux saisons sous le maillot vert. Rares sont ceux qui peuvent se targuer d’une telle longévité dans un club. Jessy Moulin, qui s’en est allé aujourd’hui du côté de Troyes est revenu avec Le Progrès sur ses années vertes. Il a notamment évoqué les meilleurs joueurs avec lesquels il a évolué et les entraineurs qui l’ont le plus marqué.

"Le joueur le plus fort avec lequel j'ai évolué ? Il y en a eu plein : M’Vila, Cabella, Feindouno… Des supers joueurs. Mais si je ne devais en retenir qu’un, c’est Loïc (ndlr : Perrin). Pas étonnant que le gardien mette en avant son ami de toujours.

« Le coach qui m'a le plus marqué ? Christophe Galtier pour avoir su ramener l’équipe en Coupe d’Europe de façon régulière et Jean-Louis Gasset avec qui c’était génial à vivre tous les jours. Ce sont deux entraîneurs qui humainement essaient de tirer le meilleur de leurs joueurs, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Un joueur qui est heureux, qui se sent aimé et bien dans sa tête va tout donner pour son coach. Il va jouer pour lui. » Un clin d’œil déguisé à Puel et sa gestion humaine décriée avec ses joueurs ?

#Loire #Saintetienne Entre deux visites d’appartements à Troyes, avec lequel il s’est engagé pour deux ans, Jessy Moulin revient sur son départ de l’#ASSE où il a passé vingt-deux ans. https://t.co/qWCnjK8QRy — Le Progrès Loire (@Leprogresloire) July 28, 2021