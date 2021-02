ASSE : Moulin, un point final à la polémique avec Ruffier ?

Zapping But! Football Club ASSE : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Verts

Faut-il y voir un signe ? Depuis que Stéphane Ruffier ne fait plus partie de l'effectif de l'ASSE, lui qui a été licencié début janvier, Jessy Moulin enchaîne les bonnes prestations, et ce malgré la correction infligée par l'OL (5-0) lors du dernier derby, où il n'avait pas été responsable sur les buts lyonnais.

Depuis cette déculotté, l'ASSE a enchaîné deux victoires et un nuls, dont deux clean sheets. Et comme le révèle le site officiel de la LFP, Moulin n'est pas étranger à cette solidité retrouvée. En effet, le Drômois est le troisième gardien de Ligue 1 en 2021 au nombre d'arrêts effectués (19 arrêts). Seul Gautier Larsonneur, de Brest (21 arrêts) et Walter Benitez, de Nice (21 arrêts aussi) le devancent.