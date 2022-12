ASSE : Bayal Sall glisse un conseil à Batlles pour ses gardiens

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Dans un long entretien accordé au site Peuple Vert, Moustapha Bayal, qui s'occupe à présent de jeunes joueurs au Sénégal, évoque son attachement à l'ASSE, la peine qu'il de voir le club 20e de L2, son amitié avec Loïc Perrin, son respect pour Roland Romeyer...

Il milite pour Fall...

Et Bayal, interrogé sur ses compatriotes sénégalais de l'ASSE, a aussi eu ces mots... « Je ne connais pas Ibrahima Wadji personnellement. Je l’ai peu vu jouer aussi, tout comme Dieye et Cheikh Fall. Toutefois, je connais bien Boubacar Fall, c’est mon petit, je l’ai souvent au téléphone. Je le conseille, c’est un bon gardien. Il est grand avec un bon pied gauche. Si on lui donne sa chance, on pourra voir son niveau. Il a joué avec la sélection espoirs du Sénégal et il a été bon. J’aimerais qu’on lui donne sa chance. Il faut lancer des jeunes du centre. Il ne peut pas jouer toujours en réserve sans avoir sa chance avec les professionnels. Ça ne suffit pas de s’entraîner avec les professionnels, il faut jouer en match officiel. »

… et ne condamne pas Green

Et à Bayal d'ajouter, toujours sur les gardiens... « Étienne Green est un bon gardien. J’aime beaucoup son profil. Même si c’est difficile pour lui en ce moment, il faut trouver le moyen qu’il aille mieux. Il y a une raison au fait qu’il ne performe pas. Il faut parler avec lui et trouver le moyen de débloquer ce qui le bloque. Je pense qu’il peut regagner sa place. Ce n’est pas facile d’être le gardien numéro 1. Il y a beaucoup de pression ! Une chose est certaine, c’est difficile de remplacer Stéphane Ruffier. Il n’existe pas deux Stéphane Ruffier. Il n’y en a qu’un seul et c’est normal que ce soit difficile de le remplacer. »