ASSE : Nadé annonce la couleur avant Angers

But! : Mickaël, quels sentiments vous laisse ce derby ?

Mickaël Nadé : On est déçus. On avait à cœur de gagner. On voulait bien faire et ramener un résultat. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.

Ce match vous laisse des regrets ?

Bien sûr. On est passés à côté de notre première mi-temps. On est bien revenus en deuxième mais sur notre première mi-temps, on a beaucoup de regrets. On aurait dû faire mieux. Ce qu'on a fait, ce n'est pas assez.

La situation se complique au classement...

On a toujours 12 points. Il faut qu'on réagisse vite. Il faut aller de l'avant. Pour se maintenir, on n'a pas le choix. On doit gagner des matches. On va essayer de faire mieux. Il faut se remettre au boulot, et essayer d'aller gagner à Angers.

Sur un plan personnel, vous enchaînez les matches...

Oui. Je me sens mieux, de match en match. Je commence à trouver les automatismes avec mes coéquipiers.