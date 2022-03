ASSE : Nadé en dit plus sur la blessure de Falaye Sacko

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

But ! : Mickaël, ce match nul est-il un coup d'arrêt ?

Mickaël NADE : Non. Je ne le vois pas comme ça. Les deux équipes ont eu leur mi-temps. On a mal commencé mais on est revenu au score. On a même eu quelques occasions pour gagner sur la fin. On aurait pu faire mieux. On voulait remporter ce match, devant notre public. Même si on n'a pas fait une bonne première mi-temps, on n'a pas démérité. On peut avoir quelques regrets.

Troyes vous a surpris ?

Non. On s'attendait à ce type d'opposition. On a eu la possession mais ce qui nous a manqué, c'est la justesse technique. On a eu du déchet. Ça nous a pénalisés. C'est là qu'on a péché.

🏥 Les premiers examens ont révélé que Falaye Sacko était sérieusement touché au ligament latéral interne du genou...



Via @lequipe pic.twitter.com/a8DacKPfuZ — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) March 18, 2022

En ayant été menés, n'est-ce pas tout de même un bon point de pris ?

Je pense plutôt que ce sont deux points de perdus. On était chez nous. On voulait les trois points.

Vous auriez pu prendre vos distances avec les relégables...

On le sait. Mais bon, on ne regarde pas trop le classement. On se concentre sur nous, sur ce qui marche bien et ce qu'on doit encore améliorer.

« On perd un très bon joueur avec cette blessure de Falaye. C'est dur. On espère que ce ne sera pas trop grave. On a un bon groupe pour faire face à cette blessure. Harold (Moukoudi) est là. On va compenser »

La trêve internationale tombe bien ?

Ça va faire du bien de souffler un peu. Depuis le début de l'année, les matches s'étaient enchaînés. Dans l'ensemble on a fait de bons matches. Il y a une bonne dynamique. Il en reste neuf pour aller chercher le maintien. On va bien se reposer, bien travailler et se reconcentrer.

Il faudra faire sans Falaye Sacko...

Oui. On perd un très bon joueur avec cette blessure de Falaye. C'est dur. On espère que ce ne sera pas trop grave. On a un bon groupe pour faire face à cette blessure. Harold (Moukoudi) est là. On va compenser.

Pour résumer A l'issue du match nul contre Troyes (1-1), Mickaël Nadé a montré sa confiance envers Harold Moukoudi pour pallier la probable indisponibilité de Falaye Sacko... "On perd un très bon joueur avec cette blessure de Falaye. C'est dur. On espère que ce ne sera pas trop grave. On a un bon groupe pour faire face à cette blessure. Harold (Moukoudi) est là. On va compenser."

Laurent HESS

Rédacteur