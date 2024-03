ASSE : Mbuku s’est fixé deux gros objectifs de carrière

A l’occasion d’un long et passionnant entretien au site EVECT, Nathanaël Mbuku a évoqué de nombreux sujets et pas seulement liés à l’ASSE. L’ailier prêté par Augsbourg s’est notamment confié sur son club de rêve, dans lequel il aimerait jouer lors de sa carrière.

Sa réponse a fusé : Liverpool. « Pour l’histoire, le stade, Anfield ! C’est vraiment le club qui me fait rêver », a glissé l’ancien Rémois, qui a aussi évoqué son envie de participer aux JO de Paris en juillet – août prochain, lui qui était déjà de l’aventure Tokyo 2021 :

« Franchement c’est une compétition à part, avec tout ce qu’il y a autour, le village olympique... Tu marches et tu croises Federer (rires), tu ne comprends pas, franchement c’est exceptionnel ! Je souhaiterais revivre ça cette année, si j’ai la possibilité et si je m’en donne les moyens. C’est une expérience inoubliable que je veux revivre. Je n’ai pas eu d’appel et de contact avec le nouveau sélectionneur (Thierry Henry, ndlr), ça ne dépend que de moi et de ce que je vais faire sur le terrain. Si je suis appelé, je serais le plus heureux du monde. La sélection c’est dans un coin de ma tête, je ne me mets pas de pression là-dessus, je me concentre sur Saint-Étienne qui m’a donné une opportunité énorme de rejouer au football et d’avoir des minutes de jeu. Je me concentre d’abord sur les objectifs du club, la sélection, ce sera un bonus ».