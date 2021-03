ASSE : le groupe des Verts sans Neyou pour affronter le RC Lens

Battu à Lorient (1-2) dimanche, l'ASSE a vu la zone rouge se rapprocher. Nîmes, barragiste, est à cinq points et Nantes, 19e et premier relégable, est à six longueurs. Invaincus depuis quatre matches avant leur chute au Moustoir, les Verts doivent absolument reprendre leur marche en avant demain soir à domicile contre Lens. Problème : ce sera sans Yvan Neyou.

Une simple blessure

Une absence étonnante dans la mesure où le milieu de terrain franco-camerounais est un maillon essentiel du collectif de Claude Puel. Mais selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, si l'ancien joueur de la réserve de Braga est absent, c'est pour une bonne raison : il est blessé. La nature de ce pépin et la durée de l'indisponibilité ne sont pour le moment pas connu.

Voici le groupe des Verts :

Gardiens de but : 1. Stefan Bajic ; 30. Jessy Moulin ; 40. Étienne Green.

Défenseurs : 2. Harold Moukoudi ; 4. Panagiotis Retsos ; 5. Timothée Kolodziejczak ; 6. Pape Abou Cissé ; 13. Miguel Trauco ; 26. Mathieu Debuchy ; Saïdou Sow.

Milieux de terrain : 7. Ryad Boudebouz ; 8. Mahdi Camara ; 17. Adil Aouchiche ; 28. Zaydou Youssouf ; Lucas Gourna-Douath ; Aïmen Moueffek.

Attaquants : 9. Charles Abi ; 14. Anthony Modeste ; 18. Arnaud Nordin ; 20. Denis Bouanga ; 22. Kévin Monnet-Paquet ; Maxence Rivera.