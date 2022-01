ASSE : Neyou et Moukoudi commencent la CAN 2022 par une victoire

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Grâce à un doublé de Vincent Aboubakar, le Cameroun a renversé ce dimanche le Burkina Faso (2-1) pour son premier match de la Coupe d’Afrique des Nations 2022. Yvan Neyou a joué les 5 dernières minutes tandis qu'Harold Moukoudi n'est pas rentré en jeu.

FULL-TIME! ⏰ #TeamCameroon 2️⃣-1️⃣ #TeamBurkinaFaso



Cameroon earn all 3️⃣ points despite being a goal down near the end of the first 45’ ✔️



The hosts mean business 🦁 #TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 | #CMRBFA pic.twitter.com/IhkEXJlxuN