ASSE : Neyou, Moulin, Puel, Bouanga... Ponsard liste ses Tops-Flops de la phase aller

Les Tops

La victoire à Marseille

« Avec trois victoires en trois matches, l'ASSE avait parfaitement lancé sa saison. De ces trois matches, c'est surtout cdelui à Marseille qui m'avait plu. On s'était régalés. Ça fait 40 ans qu'on attendait de gagner là-bas. Cette victoire laissait présager une belle saison. »

Fofana

« En début de saison je l'ai vraiment trouvé impressionnant. Il tenait la baraque. Son départ est regrettable mais on ne va pas accabler les dirigeants. 35 M€ et 5 M€ de bonus, c'est difficile de refuser. C'était même impossible vu la situation financière du club. »

Neyou

« Il y avait des doutes à son arrivée, il jouait en réserve à Braga. Mais il a mis tout le lmonde d'accord dès son premier match en finale de Coupe de France. Son entrée en jeu m'a bluffé. Il est tellement facile... C'est vraiment la bonne surprise, la bonne affaire. Il a une technique exceptionnelle, il lit bien le jeu et en plus il commence à marquer des buts. Pour moi, c'est notre meilleur joueur de cette première partie de saison, le plus régulier. A Reims, il a beaucoup manqué.»

Moulin

« Il y a eu beaucoup de critiques. Je crois que certains oublient un peu que Ruffier avait été l'ombre de lui-même la saison passée... Tirer sur Moulin alors qu'il a joué avec une défense souvent très amoindrie, qui changeait tout le temps avec les nombreuses blessures, j'ai trouvé ça très dur pour lui. Il a super bien débuté la saison, avec une relance pour Nordin sur le premier but contre Lorient, et il a été décisif sur plusieurs matches. Quand je vois qu'on lui a reproché le but encaissé contre Nice alors qu'il dit « laisse » à Sow, c'est vraiment du parti pris. Il a fait le taf et il est irréprochable dans l'état d'esprit. Contre Paris, il a fait un gros match. Et il n'est pour rien, sur les buts encaissés à Reims. »

Le projet de Puel

« Le projet de Puel repose sur les jeunes. C'est l'ADN de l'ASSE. C'est le seul moyen de péréniser le club. En plus, on a une belle génération, qui a gagné la Gambardella. Et Puel a ajouté des joueurs prometteurs comme Neyou, Maçon. On a de bons jeunes et un coach d'expérience, qui est là pour construire. Sur la durée, je suis convaincu que ça va marcher. C'est le bon chemin à prendre en tout cas. Moi, cette équipe là me plait bien. Je pense que Puel a trouvé le bon amalgame entre jeunes et anciens. Je pense que les résultats vont aller en s'améliorant. On a fini l'année sur une série d'invincibilité et on a fait un bon match contre Paris avant de perdre à Reims. Même si on a laissé des points en route, cette série reste encourageante. »

Les Flops

La grosse série de défaites

« On a vraiment vécu une sale période. C'était long. Sept défaites de suite, ça a fait mal, surtout qu'on avait super bien démarré. Voir l'équipe plonger comme ça, avec un paquet de blessés, c'était cauchemardesque. Mais on a fini par se relever. Les mecs n'ont rien lâché. Ça montre qu'il y a un bon état d'esprit dans le groupe. Le retour de certains cadres comme Debuchy et Boudebouz a fait du bien. Trauco aussi. A un moment, Puel a été contraint de faire appel à des jeunes qui n'avaient pas forcément le niveau. »

Le départ de Fofana

« C'était vraiment un coup dur. En plus, juste derrière, on a perdu Maçon pour la saison. Debuchy s'était blessé à Marseille. C'est toute la défense qui avait volé en éclats en quelques jours et on l'a payé cash. »

Le vrai-faux retour de Saliba

« Pour remplacer Fofana, c'était l'idéal. J'espérais qu'il reviendrait cet hiver mais il a rejoins Nice. C'est décevant. On aurait été plus costauds avec lui.»

Retsos

« J'avais bien aimé son premier match. Il avait montré des choses intéressantes. Mais derrière, il s'est blessé et on ne l'a plus revu. Et là il se reblesse à Reims. C'est dommage. Mais on savait qu'il était fragile, il avait très peu joué ces deux dernières saisons. C'était quand même risqué de miser sur lui... »

Bouanga

« On a senti dès cet été qu'il n'avait pas trop de sensations. Je me suis demandé s'il n'avait pas la tête ailleurs, car il y a eu beaucoup de rumeurs sur un possible départ. Je pense qu'il a un peu perdu confiance. Il a le contre coup après sa belle première saison. Mais ça va revenir ! »