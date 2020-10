ASSE – Nice (1-3), l'analyse de Laurent Hess : « Puel et ses Verts se donnent le bâton »

Et de trois. Après avoir débuté son championnat par trois victoires, l'ASSE a enchaîné face à Nice une troisième défaite de rang. La faute à une entame catastrophique. En alignant au coup d'envoi une défense à cinq pour le moins expérimentale, avec Moukoudi promu patron aux côtés du jeune Sow et de la recrue grecque Retsos, Claude Puel a surpris son monde et surtout ses propres joueurs, complètement perdus sur le terrain. Avec un premier changement tactique opéré en milieu de première mi-temps (retour à une défense à quatre) puis les entrées en jeu de Bouanga et du revenant Trauco à la pause, les Verts ont retrouvé plus d'équilibre, d'allant et de percussion, mais le mal était fait, avec deux buts concédés et un break niçois réalisé sur un cadeau de Sow, venu dévier un ballon anodin que Moulin s'apprêtait à capter, ce qui profita à Gouiri, auteur sur le coup du but le plus facile de sa carrière.

Puel tâtonne, la tête dans le Sow

Dans sa conférence de presse d'après-match, Puel a fait son mea culpa : « La première mi-temps est pour moi », a-t-il admis. Satisfait de la réaction de son équipe, récompensée par la réduction du score d'Aouchiche sur un service d'Hamouma, le manager des Verts a cherché à dédramatiser. Il a mis cette 3e défaite sur le dos des absents, et a souligné les débuts prometteurs de Retsos, la réaction de son équipe, la qualité de son groupe. Si l'on peut se demander si l'équipe alignée au coup d'envoi, avec les Sow, Sissoko, Krasso, avec Monnet-Paquet et Youssouf en manque de rythme après leurs opérations de l'an dernier, serait capable de terminer devant Dijon au classement, pas question de noircir le tableau au vu de la seconde mi-temps et des absences.

Neyou brille par son absence, Retsos promet

Puel a évoqué celle de Neyou, probablement la plus pénalisante tant le milieu de terrain a pris de la place, en peu de temps, dans l'entre jeu des Verts. Debuchy, Kolo, Khazri, Silva, Nordin et Abi apporteront plus d'options dans les semaines à venir. Trauco aussi. Et Retsos, qui va apporter une touche technique bienvenue, une relance propre, et sa polyvalence. Mais pas Boudebouz, qui reste étrangement placardisé... Prochain match dimanche à Metz où l'on attendra une réaction de l'ASSE, sous peine de la voir glisser dans la deuxième partie du tableau (elle est decendue de la 1ere à la 10e place en un mois). Une réaction des joueurs mais aussi de leur coach. Car pour être davantage dans l'action que dans la réaction, peut-être serait-il judicieux, à Saint-Symphorien, d'aligner d'entrée le meilleur onze possible...