ASSE : Niels Nkounkou récompensé pour son mois de feu

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Nous l'avons relayé hier : Niels Nkounkou concourait au titre de Pépite de L2 pour le mois de février. Le latéral gauche des Verts était en concurrence avec le Guingampais Amine El Ouazzani et le Niortais Junior Olaitan. Les votes s'arrêtaient ce vendredi et c'est bien le Stéphanois qui a décroché une majorité de votes avec 51,5%. Rappelons que ce sont les supporters qui devaient désigner le vainqueur et que la grande popularité de l'ASSE, largement supérieure à celle de l'EAG et des Chamois, a évidemment pesé.

Mais il n'empêche que Nkounkou a mérité sa récompense au vu de ses statistiques flamboyantes : un but (à Nîmes) et quatre passes décisives. Le schéma prôné par Laurent Batlles, dans lequel il est davantage ailier que défenseur, lui va à ravir puisqu'il continue à avoir de gros problèmes dans le replacement, même si ses statistiques offensives ont tendance à les faire oublier...