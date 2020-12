ASSE – Nîmes (2-2) : Les Verts plombés par l'arbitrage ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la promesse Aïmen Moueffek

C'est un Harold Moukoudi partagé qui a livré ses impressions au site de l'ASSE dimanche après le match nul des Verts contre Nîmes. « Il y a de la déception parce que je pense qu’on méritait mieux sur ce match, a commenté le défenseur. C’est dommage car on entame bien la rencontre, on marque très vite et on a des occasions ensuite. Malheureusement on ne marque pas le deuxième but et on concède vite l’égalisation. Après, sur le penalty, je n'ai pas revu les images mais pour moi il n’y a pas penalty. Je ne fais pas de geste pour stopper le joueur. Après je n’ai pas envie de me réfugier derrière le penalty pour expliquer ce résultat mais c’est frustrant car je sais que je ne fais pas de geste pour l’empêcher de récupérer le ballon. »

Moukoudi : « Content de marquer mon premier but avec l'ASSE »

Et à Moukoudi d'ajouter : « Je suis content d'avoir marqué même si j’aurais préféré ne pas marquer et repartir avec les trois points. Mais content quand même de marquer mon premier but avec l’ASSE. J’espère que ça ne sera pas le dernier. » A noter que Claude Puel a lui aussi mis en doute la décision de M. Lesage sur le penalty concédé par Moukoudi. « Je n'ai pas revu les images. Mais il me paraît très sévère. De mon banc, je n'ai vu aucun geste, ni mouvement, de la part d'Harold. Il faudrait revoir aussi l'action d'Hamouma. Mais on ne va pas se retrancher derrière l'arbitrage », a expliqué l'entraîneur des Verts.