ASSE : Nîmes, Hamouma, autocritique, mercato, Bouanga et Puel avaient beaucoup à dire

Zapping But! Football Club ASSE : la rétrospective de l'année 2020 des Verts

C'est tout d'abord l'attaquant de l'ASSE, Denis Bouanga, qui s'est présenté face aux médias. L'ancien nîmois, décevant depuis des mois dans le Forez, avait nécessairement des choses intéressantes à dire. Propos retranscrits par nos confrères du Progrès.

"On va essayer de grappiller le plus de points possibles pour se maintenir rapidement. La trêve a fait du bien après la lourde défaite face à Monaco. Maintenant, il faut avancer. On n'a pas peur. On sait qu'on a les qualités pour. Il faut retrouver une série, jouer sans complexe comme on le faisait en début de saison, sans la peur de prendre de but. On s'attend à un très gros match face à Nîmes, la saison dernière on a gagné sur le fil. On va faire les efforts ensemble pour gagner ce match important pour nous. On devra surtout être efficaces, c'est ce qui nous manque cette saison. Cela va déclencher beaucoup de choses, c'est le match le plus important de notre saison."

L'occasion pour le Gabonais de revenir également sur ses propres performances, si peu convaincantes depuis des mois. "Je suis moins performant, en effet, mais je travaille pour le collectif. Je joue aussi sur différents postes. Je joue à un poste qui n'est pas le mien. Je m'adapte pour le collectif. C'est à nous joueur de changer notre comportement. Si j'avais confiance en moi, et que j'avais mis les buts que j'ai loupé, cela m'aurait fait du bien. C'est une saison moins bonne, on apprend. Mais je m'accroche.

Je suis plus polyvalent cette saison. J'essaye de me donner au maximum. Je discute avec Aubameyang qui lui aussi avait joué à plusieurs postes ici. Des le début de saison, j'ai mal vécu le fait de jouer sans public. Je jouais pour eux et ils me le rendaient bien. Même avec une jauge de 35% de spectateurs, ça serait bien. Mon avenir ? Pour l'instant je suis sous contrat à Saint-Étienne, donc ça va continuer."

Puel donne des nouvelles du groupe

C'est ensuite Claude Puel qui s'est présenté. L'entraîneur des Verts qui mesure à quel point le déplacement de dimanche, à Nîmes, est crucial pour la fin de saison.

"Pour cette rencontre, Boudebouz (cheville) et Rivera (béquille) sont indisponibles, comme Maçon évidemment. Romain Hamouma a fait une bonne reprise. Je ne vais pas vous dire s’il est capable de débuter ou pas afin de ne pas donner des indications. Si tout se passe bien, il est dispo pour être dans le groupe. On a essayé de bien préparer ce match, de se mettre dans le rythme. Il y a eu une coupure pour les deux équipes, on verra où se trouve la vérité le jour du match. Ça ne fait jamais plaisir de partir en sélection ou d’appréhender une quinzaine après ce match contre Monaco. Mais ça permet de passer à autre chose. Nimes avait une dynamique positive. Avec un tel arrêt, chaque équipe essaie de gérer au mieux. Le contenu, la concetration, les gars qui donnent le meilleur d’eux-mêmes : il y a eu pas mal de choses bien. Mais on attend la vérité du match. "

"Nîmes ? C'est un match important car c'est un concurrent direct. Il y a une opportunité de l'éloigner. Je ne fais pas des statistiques, je ne veux voir que l'aspect positif d'affronter cette équipe performante. Tout le groupe est conscient de notre position, de la difficulté que nous avons à être réguliers à un bon niveau. Leurs joueurs sont très structurés et ne se déforment pas, que ce soit avec ou sans ballon. Leur jeu est assez direct. Cette équipe a pris de la confiance."

