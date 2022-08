ASSE – Nîmes, sur quelle chaîne, à quelle heure ?

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Déjà lanterne rouge de Ligue 2 avec un classement négatif (-3 pts), l'ASSE n'a déjà plus vraiment le choix. Ce samedi, à 15 heures, les protégés de Laurent Batlles devront battre le Nîmes Olympique. Un match qu'il sera possible de suivre sur la chaîne beIN Sports 1 ainsi qu'en live-texte sur But ! Football Club.