ASSE - Niort : Batlles a fait son choix pour les remplaçants de Pétrot et Monconduit !

ASSE : le palmarès complet des Verts

Ce samedi après-midi (15h), l'AS Saint-Etienne ouvre le bal de la 29e journée de Ligue 2 avec la réception de Niort à Geoffroy-Guichard. Privés de Léo Pétrot et Thomas Monconduit, tous deux suspendus, l'entraîneur des Verts, Laurent Batlles, devrait titulariser Mathieu Cafaro en piston droit et décaler Dennis Appiah en défense centrale et faire confiance à Lamine Fomba dans l'entrejeu, d'après le journal L'Equipe. Remplaçant lors du dernier match face au Havre (2-2), Ibrahima Wadji devrait lui retrouver une place de titulaire aux côtés de Jean-Philippe Krasso.