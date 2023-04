ASSE – Niort : Wadji en héros, les pistons ont fait mal... Les notes des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Note du match : 14/20

Homme du match : Ibrahima Wadji (8)

Larsonneur (5) : le gardien stéphanois était quasiment au chômage technique sur ce match. On l'a néanmoins vu très vigilant sur les centres niortais. En réussite sur une tentative de Kilama, repoussée sur la ligne par Cafaro (84e).

Appiah (5,5) : basculé dans l'axe du fait de l'absence de Léo Pétrot, l'ancien Nantais a fait son match. Sans esbroufe. Puis il est passé piston gauche pour le dernier quart d'heure.

Briançon (6) : si Ryan Bakayoko l'a bousculé durant une grosse heure, le capitaine des Verts a tenu son rang malgré une cheville qui le faisait souffrir. Un guerrier.

Sow (6) : basculé axe gauche, le Guinéen a fait un match très sérieux avec plusieurs interventions déterminantes.

Cafaro (6,5) : très dynamique dans son couloir droit, « Cafi » a multiplié les débordements, les centres et les tentatives. Mathieu Michel lui a, à plusieurs reprises, fait barrage.

Fomba (5,5) : sentinelle du milieu, l'ex-Nîmois a répondu présent dans les duels. Pas encore trop de dépassement de fonction mais un match qui peut contribuer à lui donner confiance.

Bouchouari (6) : de retour de sélection, le Marocain avait beaucoup d'envie ce samedi. C'est notamment lui qui a allumé la première mèche stéphanoise de la partie (6e). Dans le combat, il a fait un excellent match.

Lobry (5,5) : l'ancien stratège palois ne peut pas être attaqué pour son engagement. On ne peut pas en dire de même dans son réalisme sur les frappes. Remplacé par Moueffek (64e), qui revenait de blessure.

Nkounkou (7) : encore une fois attiré vers l'avant, le joueur prêté par Everton a marqué un but refusé pour hors-jeu (22e) avant de délivrer une nouvelle passe décisive (72e) et de sortir après sa grosse semaine internationale avec les Espoirs. Remplacé par Nadé (73e).

Krasso (6) : S'il n'a pas marqué et qu'il a même manqué son premier penalty de la saison, le meilleur buteur des Verts a été précieux dans la passe. Il a délivré une 9e passe décisive cette saison et fût aussi présent dans la construction du second but. Remplacé par Chambost (87e).

Bamba (5,5) : plutôt intéressant par son envie d'aller de l'avant et ses quelques fulgurances, l'attaquant prêté par Nantes a manqué de justesse dans le dernier geste, butant notamment sur Mathieu Michel (39e) avant de sortir sur blessure. Remplacé à la mi-temps par Wadji (46e, 8), qui a dynamité le match en marquant deux fois et en provoquant un penalty. Le Sénégalais a amené la présence et la profondeur qu'il a manqué aux Verts durant la première période.

Conclusion :

Séduisants dans le jeu mais lents à se lancer, les Verts sont finalement allés chercher un succès logique face à la lanterne rouge après l'entrée d'Ibrahima Wadji. L'ASSE a pris ses aises sur la zone rouge.