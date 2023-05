ASSE : Nkounkou a failli payer très cher une grossière erreur de jeunesse

Zapping But! Football Club ASSE : Quelle est la meilleure recrue de l'ASSE cette saison ?

Passé par le centre de formation de Brest, Niels Nkounkou, qui se révèle depuis son arrivée à l'ASSE cet hiver, en avait été viré en 2017, à 17 ans... Une affaire qu'il a évoquée dans l'entretien accordée au site de la LFP... « Même si ça a été court et que ça s’est terminé par un échec, je retiens du positif de mon expérience brestoise, assure-t-il. C’est là-bas que ma carrière a basculé dans le concret. Je découvrais le monde des centres de formation donc il y avait de la nouveauté, de l’excitation et un mélange de plein d’autres choses. Mais je me suis fait virer et ça a été une claque. J’avais réussi un de mes objectifs, entrer dans un centre de formation, et quatre mois plus tard, c’était fini. Ça met un coup. »

« J’ai fait en sorte d’apprendre de mes erreurs »

Et à lui d'expliquer... « C’est un bizutage qui avait mal tourné avec des plus jeunes du centre de formation. A l’époque, on ne s’était pas rendu compte de l’ampleur du truc, on était un peu dans notre bulle. Au final, on a dû payer cette erreur puisqu’on a été cinq joueurs des U19 nationaux à se faire virer du club. Heureusement, j’ai eu la chance de vite rebondir à l’OM et, surtout, j’ai fait en sorte d’apprendre de mes erreurs. »