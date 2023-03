ASSE : Nkounkou annonce un gros objectif pour la fin de la saison

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

But! : Niels, quels sentiments vous laisse ce match nul ?

Niels NKOUNKOU : On avait à cœur de faire un résultat à la maison, devant nos supporters. On est allé chercher le match nul après avoir été menés. On aurait aimé la victoire et on a eu les occasions pour gagner, mais on n'a pas su concrétiser nos actions.

C'est un résultat un peu décevant...

Non. On prend un point, c'est le plus important. On continue d'avancer.



Qu'a-t-il manqué pour gagner ?

On a mis du temps à démarrer en seconde période. Le but adverse nous a un peu réveillés et derrière on a su montrer de belles choses. Il n’y a pas de déception. C’est un bon point. Je retiens notre état d’esprit. On poursuit notre série d’invincibilité, c’est le plus important.



« Je suis en confiance. J'espère être encore plus décisif sur cette fin de saison »





Et vous avez encore été décisif...

Ça me réussit bien en ce moment, je suis content. J'ai l'aide de mes partenaires. Je suis en confiance. J'espère être encore plus décisif sur cette fin de saison.



Vous avez eu de la réussite sur votre but...

Oui. J'ai fait une très grande course et même s'il y avait Jean-Philippe et Ibrahima au centre, j’ai fait le choix de frapper. C'est rentré. Tant mieux. Je me voyais aller au bout de l'action et j’ai été récompensé.



Au delà du but, qu'avez-vous pensé de votre prestation ?

Je pense avoir fait un très bon match. J’ai beaucoup apporté offensivement et j’ai beaucoup aidé défensivement. Je suis content.



Gautier Larsonneur a été décisif lui aussi...

Il a fait du Gautier. Il a fait un très bon match. Il nous sauve pas mal de fois sur ce match mais on a l'habitude. On est content de lui. Et on sait qu’il restera à ce niveau lors des prochains matches.

Un match vous attend chez le leader samedi prochain...

Oui. On va aller au Havre pour ramener un résultat. On va continuer de mettre de l’intensité dans notre jeu en essayant de concrétiser davantage nos actions. Au classement, on voit que ce n’est pas fait. Il faut continuer de prendre des points, quel que soit l'adversaire.

Un mot sur le public, qui a encore été énorme contre Amiens...

Le public ? Ça fait plaisir qu’il soit avec nous. Quand les supporters poussent, on met direct plus d’intensité. C’est parfait pour nous.