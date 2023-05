ASSE : Nkounkou avait deux mentors à l'OM

Zapping But! Football Club ASSE : enfin de la compétence chez les Verts ?

Dans un entretien accordé au site de la LFP, Niels Nkounkou, révélation de la deuxième partie de saison en L1 avec l'ASSE, est revenu sur son passage à l'OM. « J’ai beaucoup appris là-bas. Au début, ça fait tout drôle de s’entraîner avec ceux que tu es habitué à regarder à la TV ! Les Mandanda, Payet, Thauvin ou Amavi jouaient un peu le rôle de grand frère et faisaient vraiment tout leur possible pour nous aider, nous, les jeunes. Je rêvais de suivre l’exemple de Maxime Lopez et Boubacar Kamara qui étaient bien installés dans le groupe pro. »

Lopez et Kamara l'avait pris sous leurs ailes

Et à lui d'ajouter... « On était plusieurs à demander conseil à Maxime et Boubacar sur quoi faire sur le terrain et en dehors parce qu’être professionnel, c’est aussi savoir gérer ce qu’il se passe hors du terrain. L’ambiance du Vélodrome m'a marqué. J’étais jeune et je n’ai malheureusement pas eu la chance de jouer mais rien qu’en faisant les échauffements et en suivant les matchs du banc, c’était quelque chose. Ici, je ne suis pas mal non plus parce que Geoffroy-Guichard aussi, c’est quelque chose ! »