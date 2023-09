ASSE : Nkounkou sauve déjà Francfort !

En fin de mercato, Niels Nkounkou a quitté l’ASSE pour un chèque d’environ 7,5 millions d’euros. L’ancien piston gauche des Verts a disputé son premier match ce dimanche face à Francfort et ce dernier s’est illustré. Entré à la 73e minute, le Français a égalisé en fin de match et a permis à l’Eintracht Francfort d’éviter la défaite à domicile. De gros débuts pour l’ancien de l’ASSE…

88' WOOOOOOOOOOOOOOOOW NIELS NKOUNKOU PREMIER MATCH, PREMIER BUT AHAHAH ET OUI C'EST FRANÇAIS 🇫🇷🦅 #SGEKOE | 1-1 pic.twitter.com/3glNAHmQnP

