ASSE - Mercato : Nkounkou se lâche sur son avenir

Football Club ASSE : Caïazzo - Romeyer, est-ce qu'on en a encore pour longtemps ?

Niels Nkounkou est auteur d’une arrivée remarquable à l’ASSE, buteur et passeur plus que de raison, le piston stéphanois fait forte impression, et les dirigeants des Verts pourraient bien faire sauter son option d’achat de 2,5 millions d’euros, afin de le revendre si une offre supérieure à 5 millions d’euros tombait sur la table, comme le révèle l’Équipe.

Une volonté de stabilité

Seulement, Niels Nkounkou, qui s’est confié au site officiel de la Ligue 2, a déclaré en avoir marre de passer de club en club : « J’aimerais me fixer dans un projet, ne plus me retrouver dans l’incertitude tous les étés sans savoir où je vais faire la saison. J’aimerais trouver de la stabilité quelque part » a expliqué le jeune français.

Un message clair qui indique qu’il souhaiterait probablement être définitivement conservé par l’ASSE si son option d’achat venait à être levée. À voir si les dirigeants stéphanois priorisent la situation économique ou sportive désormais.