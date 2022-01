ASSE : nos Voeux pour les Verts pour 2022

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Le maintien, forcément

What else ? Evidemment, l'essentiel pour l'ASSE en cette année 2022, ce sera de se maintenir en L1. Une gageure vu son parcours catastrophique lors de la première partie de saison. Lanterne rouge après les matches allers, les Verts ne comptent que 12 points. Il faudra en prendre au moins le double sur les 19 dernières journées pour aller chercher le maintien..

Un Mercato riche en renforts

Tel Zorro sur son cheval au grand galop, Pascal Dupraz est arrivé pour remplacer Claude Puel, avec sa réputation de spécialiste des missions sauvetages. Mais pour lui faciliter la tache, le club va devoir négocier au mieux le Mercato car son effectif a montré ses limites, et parce que la CAN, avec notamment le départ de Wahbi Khazri, va encore un peu plus l'affaiblir. Les Verts ont besoin de renforts. De vrais renforts. Il en va de leur survie.

Un bon parcours en Coupe de France

Ce serait la cerise sur la gâteau, et c'est évidemment secondaire, mais qui cracherait sur une belle aventure en Coupe de France ? Après Lyon-Duchère, c'est Jura Sud qui se dressera sur la route des Verts dimanche, pour la reprise. Encore une formation de N2. De quoi laisser entrevoir une place en 8es de finale, sauf grosse performance...

La vente enfin actée, un projet ambitieux pour relancer le club

La vente de l'ASSE était programmée pour la fin de l'année 2021. Elle a été retardée. Quatre ans après l'échec des négociations avec les Américains de Peak6, le duo Caiazzo-Romeyer passera-t-il enfin la main cette année ? C'est ce qu'espère une grande majorité de supporters, désireux de voir l'ASSE entre les mains d'un projet plus ambitieux, avec plus de moyens, pour espérer enfin retrouver son lustre d'antan. Ou plus raisonnablement ne plus végéter en L1...

Un Chaudron à nouveau plein, et qui bat à l'unisson

Avec 10 défaites sur l'année civile, un record pour le club depuis 70 ans, Geoffroy-Guichard a souvent grondé en 2021, et il y avait de quoi, avec des résultats et des prestations indignes. La colère et la lassitude ont tellement gagné le peuple vert que le Chaudron a parfois été très dégarni. L'enjeu, pour 2022, sera aussi de ramener les supporters au stade. Et de les pousser à redevenir ce 12e homme si important. Ils n'attendent que ça !

📊 Si l'ASSE veut atteindre les 42 points à la J38, elle devra gagner 30 points en deuxième partie de saison. Cela correspond au rythme (à 1 point près) de Rennes, Montpellier ou Monaco sur les 19 premières journées de championnat... #ASSE pic.twitter.com/pi0udWOJ2y — Sainté Inside (@SainteInside) December 23, 2021