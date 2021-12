ASSE : nouveau départ chez les Verts, Pierre Ménès démolit Camara et désigne le successeur de Puel !

Zapping But! Football Club ASSE - OL: Le debrief d'après match

Dans son « Face à Pierrot », Pierre Ménès est revenu sur la mise à pied de Claude Puel et le bilan du Castrais à la tête de l'ASSE. « Je ne sais même pas si cette équipe est “sauvable”. Ce que je sais, c’est que la gestion de Puel dans ce club a été un échec calamiteux, a-t-il commenté. Arriver, donner tout le pouvoir aux jeunes, mettre tous les gros salaires, les cadres et les joueurs d’expérience de côté pour en suite venir les rechercher après… il y a eu beaucoup de fautes de la part de Puel. Mais qui dit faute, ne justifie pas une mise à pied. Alors je sais bien que les dirigeants de Saint-Etienne n’ont plus une thune et qu’ils vont chercher à vendre le club, mais tu ne peux pas licencier un entraîneur pour faute grave parce qu’il perd des matches. Sinon, comme dirait Coluche, c’est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc, même si je n’apprécie pas du tout le personnage Claude Puel et son travail, tu ne peux pas le mettre à pied. Tu lui payes ce que tu lui dois comme dans tout club normalement constitué et élégant. Mais bon Saint-Etienne et l’élégance, c’est encore un autre débat. »

« Il faut un meneur d'hommes, un commando »

Et à Ménès d'épingler ensuite le capitaine stéphanois Mahdi Camara... « Maintenant, qu’est qu’il faut faire pour sauver Saint-Etienne ? Il faut redonner confiance à un groupe qui n’en a absolument pas. Il faut voir comment ils se sont liquéfiés contre Rennes. Je pense qu’il faut d’urgence retirer le brassard à Camara qui pour moi n’est ni un symbole ni un exemple de cette équipe et dont le comportement me parait assez scandaleux. Il faut un meneur d’hommes un commando. Quand on dit ça, le portrait-robot de Pascal Dupraz apparaît. Mais tout Pascal Dupraz qu’il est, ce n’est pas ça qui va empêcher 7 joueurs de partir à la CAN en janvier et je ne pense pas que Saint-Etienne va recruter. Se séparer de Puel oui, mais qui peut faire mieux à sa place ? »

Par ailleurs, L'Équipe annonce que Jacky Bonnevay a quitté l'ASSE en trouvant un accord pour résilier son contrat à l'amiable. Arrivé dans les valises de Puel en octobre 2019, le fidèle adjoint était encore lié au club forézien jusqu'en juin 2022.

Face à Pierrot (3/3) : "Ceux qui viennent m'allumer sur mes pronos... Vous n'avez pas de vie !"



Troisième et dernière partie avec le meilleur successeur de Puel pour Sainté, les chances de se sauver pour Bordeaux et un petit aparté sur mes pronos.https://t.co/uDdqkLl6D3 — Pierre Ménès (@PierreMenes) December 6, 2021