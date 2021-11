ASSE : nouveau gros coup de pression des supporters contre Puel et la direction

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Le match nul de l'ASSE à Metz (1-1) samedi n'a pas arrangé les affaires du club forézien, toujours lanterne rouge de L1. A son retour, la délégation stéphanoise a eu droit à un comité d'accueil à l'aéroport d'Andrézieux-Bouthéon et les supporters ont décidé de manifester à nouveau leur mécontentement ce dimanche.

Sur leur site, les Magic Fans annoncent en effet un rendez-vous en marge du match contre Clermont. Leur communiqué est cosigné par les autres groupes de supporters, à savoir les Green Angels, les Indépendantistes et l'Union des supporters stéphanois. Seuls les Membres associés manqueront donc à l'appel. Et le message est clair : les supporters en appellent à tous les mécontents, à tous ceux qui souhaitent voir Claude Puel démissionner et qui considèrent que la gestion des présidents est ridicule.